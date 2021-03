Pres, Reggiana e la lotta salvezza: "Pensavo di soffrire meno ma ci siamo. Servirà la testa"

Mai sosta del campionato è capitata al momento più opportuno come quella attuale per la Reggiana. La formazione di Massimiliano Alvini arriva allo stop per le Nazionali con un filotto di sei gare senza vittorie, quattro delle quali terminate con la sconfitta. Sul momento della Regia si è espresso il presidente del club Carmelo Salerno dalle colonne de Il Resto del Carlino: "Per il carattere che ho, vedo il bicchiere mezzo pieno. Certo, mi aspettavo di soffrire un po’ meno visto quello che abbiamo fatto fino al 12 dicembre, poi purtroppo abbiamo avuto quel crollo che è andato avanti fino a gennaio inoltrato e le cose si sono complicate, ma siamo più o meno dove pensavamo di essere".

Sulla lotta salvezza, poi, aggiunge: "Per salvarsi conta più la testa che la tecnica e in questo noi abbiamo qualcosa in più degli altri".