Pres Reggiana: "Stiamo soffrendo troppo, servirà qualcosa in più nella ripresa"

Carmelo Salerno, Presidente della Reggiana, ha parlato ai microfoni di Rai Sport durante l'intervallo dell'anticipo di Serie B contro l'Empoli: "E' stato un primo tempo difficile, stiamo soffrendo troppo. Nella ripresa bisognerà fare qualcosa in più, non stiamo giocando come facciamo di solito. All'andata abbiamo fatto una grande partita in Toscana, ora mi aspetto un miglior palleggio nella seconda metà di gara: i nostri avversari arrivano da un periodo brutto, ma sono meritatamente primi in classifica. Ci aspettavamo una partita complicata, dovremo cercare di tirare in porta e aumentare il ritmo".