Ufficiale Quinto acquisto della Salernitana: in difesa arriva Lochoshvili. Depositato il contratto

vedi letture

Altro colpo in entrata per la Salernitana che ha depositato presso la Lega B il contratto del difensore Luka Lochoshvili. Il classe '98, come si legge nella sezione apposita sul sito, arriva a titolo temporaneo dalla Cremonese dove in questa prima parte di stagione ha disputato otto gare fra Serie B e Coppa Italia.

Si tratta del quinto acquisto in questo mercato del neo direttore Marco Valentini e ora si attende il comunicato ufficiale dei due club per capire se nell'accordo è stato inserito, come pare, un diritto di riscatto del suo cartellino a favore dei campani.