R. Rosso e la direzione arbitrale in Vicenza-SPAL: "L'arbitro? Speriamo lo retrocedano subito"

Dopo il 2-2 contro la SPAL, Renzo Rosso, patron del Vicenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Ecco quanto evidenziato da Biancorossi.net in merito anche alle polemiche per il calcio di rigore assegnato agli estensi poi realizzato da Valoti: “La partita più emozionante di questa stagione. L’arbitro? C’è poco da dire, speriamo lo retrocedano subito. Sarebbe stata giusta la vittoria, per l’energia e la passione che diamo. Mai come oggi il mister l’ho visto voglioso di portare a casa il risultato. Stiamo facendo bene, a volte i risultati non sono sempre giusti”.