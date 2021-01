Reggiana, Alvini: “Cittadella superiore, ma hanno pesato anche le nostre assenze”

vedi letture

Le dichiarazioni di Alvini dopo Reggiana-Cittadella 0-2.

Il tecnico della Reggiana Massimiliano Alvini ha parlato in conferenza stampa – come riportato da Tuttoreggiana.com – dopo la sconfitta interna contro il Cittadella.

Mister, l’attacco non segna da 508 minuti. C’è bisogno di rinforzi in ogni reparto?

“Questo non riguarda me. Sicuramente noi in questo momento stiamo facendo fatica fare gol, è un dato inconfutabile”.

Quanto sta pesando l’assenza degli infortunati?

“Oggi abbiamo fatto fatica contro una squadra più forte, considerando anche le assenze che avevamo. Una squadra che due anni fa ha sfiorato la Serie A, che l’anno scorso ha fatto i playoff e che oggi ha vinto meritatamente. Mi sarebbe piaciuto giocarmela con più uomini, che conoscono bene tutte le situazioni. Mi aspettavo qualcosa di diverso, sicuramente le assenze pesano e in particolare contro una grande squadra”.

La scelta di Lunetta accanto a Zamparo è stata dettata dall’assenza di Kargbo: come sta il giocatore?

“Contro il Pescara è uscito per un problema fisico. Abbiamo provato a recuperarlo fino a stamattina, ma non è stato possibile. Speriamo che, con le terapie che farà nei prossimi giorni, possa recuperare in breve tempo. Vista la sua assenza, ho optato per Lunetta per allungare il Cittadella e secondo me ha fatto una buona partita”.

In questo periodo c’è qualcosa che la delude di più, che magari vede in allenamento e non in partita?

“La squadra ha messo in pratica quello che ha potuto fare. Bisogna considerare il valore dell’avversario e dare loro i giusti meriti. Abbiamo dato il massimo, contro una squadra che si è dimostrata superiore sul piano tecnico. Sicuramente sui gol abbiamo delle responsabilità”.

Come mai si creano così poche occasioni da gol?

“Oggi abbiamo avuto delle opportunità nel primo tempo che potevamo sfruttare meglio. Abbiamo perso palla in uscita e loro ne hanno approfittato segnando mentre, quando è successo a noi, non abbiamo concretizzato. Talvolta la differenza la fanno certi particolari. Sicuramente stiamo facendo fatica a creare palle gol, però stiamo lavorando per migliorare questo trend. Oggi ho provato a cambiare alcune cose: non abbiamo fatto male, ma abbiamo creato poco”.

Viste le assenze, non si poteva pensare ad un altro modulo?

“Abbiamo giocato in modo un po’ diverso dal solito, ma la squadra ha determinate certezze quando gioca così. Dal punto di vista dell’organizzazione e della fase difensiva non abbiamo fatto male, sbagliando solo alcune situazioni. La squadra ha provato a cambiare per esempio contro la Reggina, ma non abbiamo fatto una buona partita: non credo che sia quella la strada da percorrere”.

Il primo gol è nato da un errore in uscita, con gli avversari che segnano con due passaggi. Una dinamica già accaduta in altre partite: perché si sta ripetendo?

“Oggi i due gol sono due regali nostri, che potevamo evitare. Non condanno l’errore, per esempio di Gatti in fase di scelta nell’azione del primo gol: l’errore si può migliorare sempre”.