Reggiana, Alvini: "Noi poco aggressivi, ma il secondo gol doveva essere annullato"

Continua il periodo difficile per la Reggiana, nuovamente sconfitta nella gara infrasettimanale contro il Monza. A fine partita il tecnico dei granata Massimiliano Alvini ha analizzato in conferenza stampa la prestazione della squadra:

"Oggi ci abbiamo provato, ma non abbiamo creato pericoli alla porta del Monza, è un periodo in cui stiamo facendo fatica in zona gol. Problemi di fiducia? No, il gruppo da questo punto di vista non ha problemi. C'è fiducia e stima reciproca all'interno del gruppo."

Analogie con il momento negativo di dicembre/gennaio?

"Penso che siano difficoltà di tipo diverso, anche se, come a dicembre, devi fare scelte condizionate dalle assenze. Ma penso che il momento sia diverso."

La squadra deve essere più pratica?

"Non credo che quella di oggi sia stata una prova così negativa, al cospetto di una squadra che come organico e progetto ci è superiore. La Reggiana forse è partita un po' timidamente, con anche il vento a sfavore, ed è andata in svantaggio. Non penso che la squadra oggi abbia sbagliato la partita, come atteggiamento non mi è dispiaciuta. Consideriamo anche il valore dell'avversario. Prendo comunque atto che qualcuno l'ha vista diversamente."

Quella con il Cosenza sarà una gara da dentro o fuori?

"Sì è importantissima. Noi siamo quint'ultimi ad oggi, non è che mi aspettassi molto di più, purtroppo nell'ultimo periodo sono mancati i risultati e quella di sabato sarà una partita molto importante. E' fondamentale per il percorso che stiamo facendo e sicuramente ci potrebbe far scattare la scintilla in caso di risultato positivo."

Cerofolini è pronto a rientrare?

"Sì, ma anche Venturi sta facendo bene, vedremo. Sono contento di lui come del fatto che Cerofolini sia di nuovo a disposizione. Siligardi? Purtroppo non stava benissimo, se stava bene avrebbe giocato. Si è svegliato con qualche dolorino e con lo staff medico abbiamo deciso di non rischiarlo nemmeno a partita in corso. Rozzio? Faremo di tutto per metterlo in campo ma è uscito malconcio dalla partita di Cremona e penso sia difficile."

Radrezza playmaker è un esperimento fallito o potrà essere riproposto?

"Non ci sono esperimenti falliti, penso che Radrezza abbia fatto una partita molto buona, vedremo cosa ci lascia questa gara. Ci ritroveremo domani e vedremo come preparare la partita di sabato, non considero quello di oggi un esperimento negativo. La squadra ha perso, non è stata aggressiva, ma abbiamo tenuto la partita e se il secondo gol fosse stato annullato come doveva essere, in quei 10 minuti finali forse potevamo anche riprenderla."

Pensa si possa recuperare qualcuno degli infortunati per la prossima gara?

"Non credo, vedremo con lo staff medico. Faremo di tutto per recuperare Rozzio, Ajeti ha preso una pedata e non cammina, vedremo nei prossimi giorni".