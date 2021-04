Reggiana, Alvini: "Rossi sta male, ha subito un fallo assurdo e da espulsione"

Massimiliano Alvini, tecnico della Reggiana, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara pareggiata per 0-0 allo "Stirpe" contro il Frosinone: "Ci accontentiamo di questo punto ma c'è rabbia perché meritavamo di essere premiati per quanto fatto, avremmo meritato di vincere. Il 4-3-1-2 non è il modulo definitivo, l'importante è avere giocatori a disposizione e metterli nelle migliori condizioni per esprimere i loro punti di forza. E' il momento di fare la prestazione, oggi la squadra ha risposto bene e meritava di portare a casa un risultato diverso: ci sono stati degli episodi che hanno determinato la partita, però abbiamo avuto le risposte che ci aspettavamo dopo due settimane di duro lavoro. L'atteggiamento è stato giusto, ho visto fiducia e disciplina nei ragazzi".

Come mai ha scelto Mazzocchi dall'inizio invece di Kargbo?

"L'ho visto concentrato per partire dal primo minuto, sono rimasto contento della decisione che ho preso"

Quale aspetto l'ha soddisfatta maggormente?

"Abbiamo cercato di far la partita anche negli ultimi minuti, mi hanno soddisfatto il coraggio e lo spirito: c'è stata l'idea di giocare, siamo venuti in questo stadio a fare una grande prestazione. Non mi piace il risultato perché avremmo meritato di più. Oggi ci siamo espressi bene, ma dobbiamo migliorare in alcune circostanze".

Come sta Rossi?

"Male, ha subito un fallo assurdo e da rosso diretto. Il ginocchio è gonfio e tagliato, speriamo solo che non si sia girato: vedremo le sue condizioni nelle prossime ore".