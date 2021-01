Reggiana-Cittadella 0-2, le pagelle: Proia-Ogunseye in gol, male Gatti. Cerofolini limita i danni

REGGIANA-CITTADELLA 0-2

Marcatori: 9’ Proia (C), 65’ Ogunseye (C)

REGGIANA

Cerofolini 6,5 – Il migliore in campo nella squadra di Alvini. Nel secondo tempo limita il passivo con due ottimi interventi su Tavernelli e Ogunseye.

Gyamfi 6 – Tra i pochi che si salvano nella prestazione negativa della Reggiana. Quando può prova ad impostare l’azione da dietro.

Gatti 4,5 – Non risulta il sostituto ideale dell’infortunato Ajeti. Tanti errori nei passaggi, tra cui quello che dà il là all’azione del primo gol del Cittadella. (Dal 57’ Voltan 5,5 – Non dà la svolta sperata con il suo ingresso in campo, quando il risultato è ancora in bilico)

Martinelli 5,5 – Un paio d’iniziative offensive, ma anche tanta sofferenza nel contenere i giocatori avversari che sviluppano la manovra dalla sua parte.

Libutti 5,5 – Inizialmente contiene bene Donnarumma e Gargiulo, ma la sua sofferenza cresce sempre di più con il passare dei minuti.

Varone 5,5 – Prova insufficiente in fase d’interdizione da parte del centrocampista che però, soprattutto ad inizio gara, ha il merito di farsi vedere in avanti con un paio di inserimenti interessanti.

Muratore 5,5 – Dopo un promettente inizio di gara, cala vistosamente uscendo con le ossa rotte dal confronto con i centrocampisti avversari. (Dal 73’ Pezzella s.v.)

Kirwan 5,5 – Pochi spunti sulla corsia di sinistra, da parte di un giocatore che non eccelle neanche dal punto di vista del contenimento. (Dal 73’ Marchi s.v.)

Radrezza 5 – Dovrebbe dare qualità alla manovra, ma si mette in mostra come uno degli elementi più negativi della Reggiana. Arretra troppo, non dando l’apporto sperato tra le linee. (Dal 79’ Zampano s.v.)

Zamparo 5 – Dopo un primo tempo difficile per l’arcigna marcatura die centrali difensivi avversari, lascia i suoi in dieci per un brutto intervento ai danni di Iori.

Lunetta 5 – L’attaccante non risulta praticamente mai incisivo negli ultimi metri, né in fase di conclusione né per qualche assist ai compagni. (Dal 79’ Lunetta s.v.)

CITTADELLA

Kastrati 6 – Vive una gara abbastanza tranquilla, eccezion fatta per un paio di conclusioni non troppo convinte e qualche uscita sugli attaccanti avversari.

Ghiringhelli 6 – Dei due terzini del Cittadella è quello che pensa maggiormente alla fase di contenimento. Compito che svolge nel migliore dei modi. (Dal 68’ Frare 6 – Conferisce maggiore freschezza alla sua squadra con il suo ingresso in campo)

Perticone 7 – Difficilmente perde un duello in area di rigore con gli attaccanti della Reggiana. Tra i migliori nella compagine veneta. (Dall’86’ Camigliano s.v.)

Adorni 6,5 – Prova autoritaria a protezione della sua porta, con interventi anche fuori dall’area per soffocare sul nascere l’azione degli emiliani.

Donnarumma 6,5 – Spinge con grande costanza sulla corsia di sinistra, con alcuni cross invitanti per le punte. (Dal 77’ Benedetti s.v.)

Proia 7 – Determinante con i suoi inserimenti in area avversaria, come quello che vale il vantaggio con un tocco a due passi dalla porta su assist di Tavernelli.

Iori 6,5 – La mente del centrocampo del Citta, che recupera diversi palloni per poi distribuirli ai compagni con qualità. Dai suoi piedi, per esempio, parte l’azione del vantaggio.

Gargiulo 6,5 – Vero e proprio moto perpetuo sulla corsia di sinistra, dettando legge insieme a Donnarumma in quella zona di campo. (Dal 77’ Branca s.v.)

Vita 7 – Il jolly offensivo del Cittadella, che svaria su tutto il fronte offensivo e si mette in mostra sia a livello di conclusioni – colpendo anche un palo – che di palloni serviti ai compagni.

Tavernelli 6,5 – In campo a sorpresa dopo l’infortunio di Tsadjout, gioca una buona partita impreziosita dall’assist per lo 0-1 di Proia. (Dall’86’ Rosafio s.v.)

Ogunseye 7 – Dopo un primo tempo a battagliare con i difensori avversari, nella ripresa mette il sigillo sul match con un sinistro che non lascia scampo a Cerofolini.