Reggiana, Laribi: "Bella prova di squadra, possiamo stupire nel girone di ritorno"

Le parole di Laribi dopo Reggiana-Virtus Entella 2-1.

Il centrocampista della Reggiana Karim Laribi ha commentato ai microfoni di Dazn il successo casalingo contro la Virtus Entella.

Karim, il mister cosa vi ha detto a fine gara?

“Che non abbiamo fatto nulla, ma anche abbiamo ottenuto un ottimo risultato contro una rivale. Bisogna già pensare a mercoledì, non c’è tempo per festeggiare e la strada ancora lunga”.

Dopo il match contro il Pisa avevi detto che non sei un giocatore finito: oggi l’hai dimostrato.

“Abbiamo fatto un’ottima gara. Non faccio uno sport singolo: è stata una bella prova di squadra e questo serve a noi per arrivare all’obiettivo. Importanti unità e compattezza”.

Lo scorso anno qui a Reggio hai perso la promozione con il Bari.

“E’ uno stadio che mi fa un po’ senso, perché qui ho avuto una grossa delusione a luglio. Però è il passato e bisogna andare avanti”.

Con Alvini si corre molto: sei un po’ stanco?

“Sì, è da luglio che non gioco. Fare 80 minuti a Pisa in un campo non leggero e giocare anche oggi è stato tosto”.

Può aprirsi un secondo campionato per la Reggiana: da dove potete ripartire?

“Si riparte da questa vittoria e dal lavoro quotidiano. Nel girone di ritorno ci sono sempre delle sorprese: speriamo di essere tra queste”.