Reggiana-Salernitana, le formazioni ufficiali: Alvini cala l'attacco pesante, Siligardi c'è dal 1'

Si alza il sipario sulla 25^ giornata del campionato di Serie B, che prenderà il via quest'oggi alle 19:00 al "Mapei Stadium": in campo Reggiana e Salernitana.

Tante assenze dall'una e l'altra parte, ma Alvini si gioca la carta dell'attacco pesante, con Mazzocchi unica punta supportato dai tre trequartisti; subito dal 1' Siligardi, nonostante non fosse al top della condizione nei giorni scorsi. In casa campana, invece, ecco che Jaroszynski torna nel terzetto difensivo dove ha giocato la scorsa stagione, intanto che Veseli è preferito a Kupiz sull'out di destra; Casasola, quindi, slittato a sinistra.

Le formazioni ufficiali:

REGGIANA (4-2-3-1): Venturi; Libutti, Ajeti, Martinelli, Kirwan; Varone, Del Pinto; Siligardi, Radrezza, Laribi; Mazzocchi

SALERNITANA (3-5-2): Adamonis; Aya, Gyomber, Jaroszynski; Veseli, Capezzi, Di Tacchio, Coulibaly, Casasola; Gondo, Tutino.