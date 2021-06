Reggina, Aglietti guarda in casa Chievo: Obi e Garritano possibili obiettivi

vedi letture

l neo tecnico della Reggina Alfredo Aglietti potrebbe portare con sé dal ChievoVerona uno o due tasselli per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riferisce Larena.it il tecnico avrebbe infatti messo nel mirino Joel Obi e Luca Garritano, giocatori molto apprezzati in questi anni in gialloblù. Il primo è in scadenza di contratto ed è l’unico per cui la società venera sarebbe disposta a fare un sacrificio per prolungare il rapporto anche se il giocatore dovrà ridursi l’ingaggio oneroso firmato quando la situazione finanziaria del club era migliore. Sul nigeriano classe ‘91 c’è però la forte concorrenza del Monza.

Per quanto riguarda il secondo invece c’è da battere la concorrenza della Salernitana, che mette sul piatto la possibilità di giocare in Serie A, con il Chievo che ha bisogno di incassare e valuta il duttile centrocampista classe ‘94 attorno ai due milioni di euro.