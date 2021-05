Reggina-Ascoli, le formazioni: Sottil per la vittoria 101 nei pro, calabrese in ottica playoff

vedi letture

Mister Sottil alla ricerca della vittoria numero 101, quella che varrebbe tre preziosi punti in ottica salvezza per il suo Ascoli, ma di contro la Reggina cerca quei citati 3 punti per agganciare la zona playoff e provare a sognare: queste le premesse della gara del "Granillo", valida per la 36^ giornata del campionato di Serie B e con fischio di inizio alle 14:00.

Ospiti che confermano il 4-3-1-2, con D'Orazio preferito a Kragl intanto che l'attacco è formato da Dionizi e Bajic, già in partenza in vantaggio su Bidaoui. Meno dubbi sul fronte opposto, con Cionek che ha confermato il posto da titolare a discapito di Dalle Mura.

Di seguito le formazioni ufficiali:

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Liotti; Montalto

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Avlontis, Quaranta, D'Orazio; Saric, Danzi, Caligara; Sabiri; Dionisi, Bajic.