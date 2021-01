Reggina, Baroni: "Menez deve dare un segnale a sé e alla squadra". I convocati per Frosinone

vedi letture

Conferenza stampa di vigilia in casa Reggina, con la squadra prossima ad affrontare il Frosinone nella 19^ giornata del campionato di B. Queste, sul match, le parole del tecnico dei calabresi Marco Baroni: "Sotto l'aspetto mentale siamo tranquilli, non do tempo alla squadra per demoralizzarsi, si deve sempre guardare avanti: la nostra attenzione è improntata sul lavoro e sulla prestazione, e anche quella di Lecce è stata buona. Non c'è spazio per le recriminazioni, ma solo per il lavoro: la squadra sta dando segnali, e altri ne ha già dati, chiaro che con il mercato aperto la situazione è un po' più delicata. E' un lavoro che si evolve di settimana in settimana, ma non ci devono essere alibi, solo la testa rivolta al match, delicato e importante"

Una nota a parte per Jeremy Menez, che per altro contro il Lecce aveva anche fallito un penalty: "I rigori si sbagliano, ma Menez deve dare un segnale alla squadra e a sé stesso. Ma un giocatore come lui ha orgoglio personale, non occorre nemmeno richiamarlo: ora c'è una partita dove tocca a lui, deve dimostrare di esserci".

Diramato poi l'elenco dei 22 convocati. Aggregati dalla Primavera il difensore Rechichi e l'attaccante Domanico, che rimpolpa un po' il reparto avanzato orfano degli indisponibili Vasic, Rivas e Charpentier; out anche il difensore Gasparetto e il centrocampista Marcucci.

Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Guarna, Nicolas, Plizzari

DIFENSORI: Cionek, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Rechichi, Rossi, Stavropoulos

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Crisetig, Faty, Folorunsho, Micovschi, Situm

ATTACCANTI: Bellomo, Denis, Domanico, Ménez.