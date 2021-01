Reggina, Baroni: "Stanchezza? No alibi, con l'Ascoli serve giusto atteggiamento". I convocati

Marco Baroni, tecnico della Reggina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Ascoli: "Affrontiamo una buona squadra, in fiducia e che sta bene. Sarà una partita insidiosa, in questo campionato partite facili non ci sono. Sarà una gara complicata per entrambe".

Come arriva la squadra all'ultimo impegno prima della sosta?

"Abbiamo cercato di recuperare le energie, le assenze ci hanno portato a spremere qualche giocatore ma non deve essere un alibi. In questo momento è la testa a fare la differenza, non dobbiamo sbagliare atteggiamento".

Denis?

"Ci ha dato un buon contributo quando è entrato, in questo momento penso di continuare ad utilizzarlo in questo modo. Prima di tutto viene la squadra, serviranno coraggio e voglia per battere l'Ascoli".

Spazio dunque alla lista dei convocati, diramata al termine della rifinitura: ai box Lafferty e Menez, out poi i difensori Gasparetto e Rossi e i centrocampisti Marcucci e Faty.

Ecco l'elenco:

PORTIERI: Farroni, Guarna, Plizzari

DIFENSORI: Cionek, Delprato, Di Chiara, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Stavropoulos

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorusho, Mastour, Rivas, Situm

ATTACCANTI: Bellomo, Charpentier, Denis, Vasic.