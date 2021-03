Reggina, Bianchi: "Il pari col Pisa? Partita dominata. Due mesi fa probabilmente avremmo perso"

Ospite di RegginaTv Nicolò Bianchi, centrocampista della formazione di Marco Baroni ha commentato il pareggio a reti bianche contro il Pisa nello scorso weekend e fatto il punto della situazione in vista del finale di stagione: “Dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno. Due mesi fa la stessa partita probabilmente l’avremmo persa. Una partita dominata e che potevamo vincere, per fortuna non l’abbiamo persa".

Sul cambio di passo dopo l'arrivo di Baroni ha poi spiegato: “La testa fa tanto. I risultati ci hanno dato una grossissima mano. Inutile nascondersi. Purtroppo o per fortuna il dio risultato fa la differenza, anche quando giochi male e porti a casa i tre punti. Nel girone d’andata si è sempre parlato troppo dell’obiettivo finale. Invece quando abbiamo toccato terra, perché mi pare che dopo la partita con il Cittadella eravamo terzultimi, abbiamo iniziato a ragionare partita per partita e i risultati si sono visti. Questo campionato non ti permette di pensare troppo in là”.