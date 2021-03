Reggina, Denis miglior marcatore straniero della storia. Battuto il record ventennale di Kallon

Sono bastati 577 giorni a German Denis per entrare nella storia della Reggina. Con il gol segnato domenica al Chievo Verona, decisivo per l'1-1 finale, el Tanque è diventato il miglior marcatore straniero della storia del club calabrese con 15 gol. Superato il record di Mohammed Kallon di 14 centri che resisteva da oltre vent'anni, per la precisione dalla stagione 1999/2000 quando il club dello stretto militava in Serie A.

Adesso per il 39enne attaccante argentino l'obiettivo è un altro: i 100 gol in Italia. Al momento il conteggio è a quota 94 figlio dei 3 centro col Cesena, i 15 col Napoli, i 5 con l'Udinese, i 56 con l'Atalanta e i 15 proprio con la Reggina.