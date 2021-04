Reggina, due positivi nella dirigenza e uno in Primavera. Oggi nuovo giro di tamponi

vedi letture

Non sono solo Pescara e Salernitana a dover far fronte in questi giorni ai nuovi casi di positività al Covid-19 emersi. C'è anche la Reggina che, come riporta il Corriere dello Sport, ha riscontrato due positività nello staff dirigenziale e uno nella formazione Primavera. Previsto per la mattinata di oggi un terzo giro di tamponi con il gruppo squadra messo in quarantena e il settore giovanile che ha sospeso i lavori. Alla ripresa del campionato fissata per il weekend del 1° maggio la formazione allenata da Marco Baroni è attesa dalla trasferta in casa della Cremonese.