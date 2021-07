Reggina, il vecchio e il giovane per la difesa. Fatta per Regini, si aspetta il ritorno di Dalle Mura

vedi letture

Reggina molto attiva sul mercato, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il ds Massimo Taibi ha oramai definito l'operazione per l'arrivo di Vasco Regini svincolatosi dalla Sampdoria che sosterrà le visite mediche nella giornata di sabato, mentre è entrata nel vivo la trattativa con la Fiorentina per riavere Christian Dalle Mura nuovamente in prestito. Qui le tempistiche dovrebbero essere leggermente più lunghe perché il 19enne deve prima rinnovare col club gigliato.