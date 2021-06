Reggina, Micai il preferito di Taibi. Ma prima deve liberarsi dalla Salernitana

Secondo quanto riferito da Tuttoreggina.com il direttore sportivo del club calabrese Massimo Taibi avrebbe messo in cima alla lista degli obiettivi per la porta Alessandro Micai. Il classe '93 è ai margini della Salernitana, con cui non ha mai giocato nella passata stagione, ma ancora due anni di contratto con i campani e deve trovare un accordo per liberarsi prima di poter sedersi al tavolo delle trattative con il club calabrese.