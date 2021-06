Reggina, Micai il preferito per la porta: previsto un nuovo incontro tra Taibi e l'agente

Alessandro Micai, portiere della Salernitana, resta in pole per la Reggina. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport è in programma un nuovo incontro fra Taibi e l'agente del giocatore. Come vice potrebbe arrivare il giovane Alessandro Russo del Genoa.