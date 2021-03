Reggina-Monza 1-0, le pagelle: Balotelli spreca parecchio, Rivas decide il match

vedi letture

Reggina-Monza 1-0

Marcatori: 56’ Rivas (R)

REGGINA

Nicolas 7 - Sempre attento, non si fa mai trovare impreparato sulle situazioni pericolose. Baroni deve ringraziarlo per l’intervento da due passi su Mario Balotelli.

Lakicevic 6 - Un paio di chiusure difensive interessanti, ma non si tira indietro quando c’è spazio. Affonda bene sulla corsia di competenza.

Cionek 6 - Ingaggia un bel duello con Mario Balotelli, lo tiene come può grazie anche alla sua esperienza. Bene sui palloni alti.

Stavropoulos 6,5 - Donati prova qualche cross rasoterra dalle sue parti, ma non si passa praticamente mai. Aiuta Cionek nella marcatura di SuperMario, in alcuni casi esce dalla situazione pericolosa palla al piede.

Di Chiara 6 - Non affonda moltissimo sulla corsia di competenza, ma quando si muove tra le linee dà sempre supporto al centrocampo. Partita ordinata, gestisce bene ogni momento.

Bianchi 6,5 - Si mette in mezzo al campo a battagliare, sporca parecchie linee di passaggio. Sacrificio e quantità, è in questa zona che la Reggina riesce a vincere il match.

Crimi 6 - Il giallo dopo pochi minuti non lo condiziona. Affonda il tackle e recupera palloni, si ferma soltanto al fischio finale.

Bellomo 7 - Il numero 10 sulle spalle non è una scelta casuale. Nel primo tempo è uno dei più reattivi, nella ripresa confeziona un assist perfetto per Rivas. (Dall’87’ Loiacono s.v.).

Folorunsho 6,5 - Si mette tra le linee per fare da collante e ci riesce. Colpisce di testa un buon pallone senza però segnare, esce dal campo per via di un problema alla caviglia. (Dal 75’ Crisetig 6 - Dà modo ai suoi di rifiatare, si mette in mezzo al campo e fa densità).

Rivas 7,5 - Non si vede praticamente mai, ma spunta nel momento migliore: la difesa brianzola buca l’intervento, lui ne approfitta e trova il gol che vale tre punti. (Dal 75’ Edera 6,5 - Baroni gli chiede tanto sacrificio, lui risponde presente. Parecchi strappi nel finali che allungano le squadre).

Okwonkwo 6,5 - Lotta da solo in mezzo a due centrali esperti, viene malmenato dall’inizio alla fine. Gara di sacrificio, ma viene servito pochissimo. (Dall’88’ Denis s.v.).

MONZA

Di Gregorio 5,5 - Il pallone di Bellomo era velenosissimo, ma poteva fare qualcosa si più. Si fa perdonare su una punizione dello stesso numero 10, ma non basta per rimettere sui binari giusti il risultato finale.

Donati 5 - Un paio di buone accelerazioni, ma non sfonda come sa fare. La Reggina gli lascia poco campo, gli attaccanti ricevono pochissimi palloni.

Bellusci 5 - Partita da dimenticare per il centrale dei brianzoli. Suo l’errore sul gol di Rivas, non vede l’inserimento dell’attaccante di casa: porta spalancata con la complicità di Di Gregorio.

Paletta 5,5 - Gara di fatica anche per il centrale ex Milan e Parma. Troppi palloni tagliati in area, si schiaccia come tutta la difesa.

Sampirisi 5 - Bellomo gli crea qualche problema di troppo, prova a limitarlo come può. Ma la fisicità della Reggina diventa un fattore determinante. Inoltre non trova spazi in fase offensiva.

Frattesi 5,5 - Nel primo tempo è uno dei pochi che si inserisce a fari spenti, nella ripresa soffre il gioco spezzettato e aggressivo dei padroni di casa. (Dall’81’ D’Errico s.v.).

Scozzarella 5 - Giornata da dimenticare per il play di mister Brocchi. Troppi errori, si innervosisce e commette un fallo evitabile che gli costa il giallo.

Barillà 6 - L’ex di turno si mette in mezzo al campo e prova a combattere, ma spesso viene lasciato solo. Bene in fase difensiva. (Dal 73’ Armellino 6 - Prova a creare qualcosa, ma spesso predica nel deserto).

Boateng 5 - Non brilla come al solito: tocchi imprecisi e qualche leggerezza di troppo, la qualità del palleggio ne risente. Deve dare qualcosa di più nell’ultimo sprint stagionale. (Dall’81’ Ricci s.v.).

Balotelli 5 - Sfiora un gol clamoroso su calcio di punizione, il tiro esce di pochissimo. Ma si divora due gol che avrebbero potuto cambiare il corso del match. (Dal 73’ Dany Mota 5,5 - Non dà il cambio di passo, si perde in qualche ricamo di troppo).

D'Alessandro 5,5 - Due accelerazioni convincenti, ma non riesce quasi mai a saltare l'uomo per creare la superiorità. (Dal 67’ Diaw 6 - Un po' troppo nervosismo, ma è il modo corretto per poter ribaltare un match).