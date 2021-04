Reggina-Reggiana, le pagelle: Rivas fa sognare i playoff ai suoi. Altro passo falso per gli emiliani

vedi letture

REGGINA-REGGIANA 2-1

MARCATORI: Montalto 5’ (RGI), Kargbo 45’+1 (REG), Rivas 87’ (RGI)

REGGINA

Nicolas 6 - Quasi mai chiamato in causa. Sul gol avversario non può nulla. Sufficiente.

Cionek 6 - Si trova spesso a dover contenere un esplosivo Laribi. Si comporta bene, lavorando tanto col fisico.

Loiacono 6,5 - Non è facile contrastare e fermare questo Kargbo. Lui cerca di farlo al meglio. Tanta sostanza (Dal 76’ Stravropoulos SV).

Crisetig 6 - Non sbaglia nulla. Sempre in tempo con gli interventi e in ripartenza.

Bianchi 6 - Vale lo stesso discorso di Crisetig, nessuna sbavatura e molto ordine (dal 77’ Crimi SV).

Di Chiara 7 - Un martello sulla fascia sinistra. Bella sfida con Libutti.

Edera 6,5 - Perfetto il calcio d’angolo per il gol dell’1-0 di Montalto. Sempre pericoloso in ripartenza. (Dal 57’ Rivas 7: Si fa vedere sin da subito. Ha un’occasione e la sfrutta al meglio trovando un gol pesantissimo).

Del Prato 6,5 - Ottima anche la sua gara sull’altra fascia. Spesso propositivo anche in fase offensiva.

Montalto 7,5 - Passano appena 4 minuti e cogli la palla al balzo. Lavoro da manuale degli attaccanti. Soffre e guadagna tanti falli. Il migliore (Dal 57’ Denis 6 - Fa un ottimo lavoro di sponda per Folorunsho e Rivas. Trova anche una buona conclusione).

Folorunsho 7 - Mette in difficoltà la difesa degli emiliani. Un punto di riferimento importante per i suoi, non a caso è il capocannoniere della squadra (Dal 78’ Liotti 6 : È suo l'assist per il vantaggio di Rivas).

Situm 6,5 - È sua la prima occasione della gara. Partita di sacrificio per il serbo, anche in fase difensiva.

REGGIANA

Venturi 5,5 - Non può nulla sul gol di Montalto. Sul secondo gol esce, ma viene battuto, complice anche l’errore di Yao.

Rozzio 6 - Gara fisica, di contenimento. Dà tutto pur di contenere il fastidioso trio d’attacco della Reggina. Il suo reparto subisce due gol, ma lui sbaglia poco.

Yao 4,5 - Grave errore in occasione del raddoppio della Reggina. Lascia andare Rivas troppo facilmente.

Ajeti 6 - Buona la sua partita, va anche vicino al gol con un colpo di testa violentissimo. Grinta da vendere.

Rossi 5 - Si vede poco durante tutto l’arco della gara. Oggi non in giornata (Dal 73’ Ardemagni SV).

Varone 6 - Partita molto dispendiosa per lui. Sempre pronto a intercettare. Esce esausto (Dall’82’ Espeche SV).

Libutti 6 - Prestazione niente male. Molto interessante il duello con Di Chiara.

Laribi 5,5 - Mette in grande difficoltà la retroguardia calabrese con le sue linee e i suoi piedi invidiabili. Un po’ sottotono a inizio ripresa e infatti Alvini lo sostituisce (Dal 67’ Radrezza 6 - Buono il suo ingresso, subito propositivo. Cerca spesso Kargbo in ripartenza).

Kargbo 7,5 - All’inizio nell’ombra, poi, dopo uno scontro durissimo con Nicolas, si sveglia e diventa difficilissimo da contenere. Nel recupero del primo tempo trova un gol con un diagonale al millimetro. Il migliore dei suoi.

Kirwan 5,5- Per poco non riacciuffa la gara con un bel colpo di testa nel finale. Per il resto, non una gara eccezionale.

Muratore 6,5 - Grande lavoro là davanti, suo il passaggio sfruttato al meglio da Kargbo per segnare (Dall’81’ Lunetta SV - Trova un gran gol al 90’, ma Mariani annulla per fuorigioco. Buon ingresso, tuttavia il minutaglie non è sufficiente per esprimere un giudizio).