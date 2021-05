Reggina, striscione degli ultras allo stadio: "Per chi la nostra maglia ha onorato, grazie"

"Un altro anno è passato ma il nostro sostengo rimane incondizionato. Per chi la nostra MAGLIA ha onorato....GRAZIE". Questo lo striscione apparso all'interno del Granillo in occasione della sfida di oggi contro il Frosinone da parte degli ultras della Reggina per ringraziare la squadra calabrese per la bella salvezza conquistata in questa stagione.