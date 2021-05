Reggina, Taibi: "Mai temuto di retrocedere. Futuro? Mi accodo alle parole del presidente"

“Riguardo il mio futuro a Reggio non ho altro da aggiungere rispetto a quello che ha detto il presidente. Mi accodo anche alle sue considerazioni in merito a mister Baroni. Abbiamo tanta stima e fiducia in lui”. Così il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi dalle colonne del Quotidiano del Sud ha parlato del proprio destino ripercorrendo poi la stagione appena conclusa: “Il momento più duro del nostro campionato è stato quello della serie di sconfitte consecutive, è stato importante non farsi prendere dalla rabbia e dalla delusione in quel momento e trasmettere fiducia alla squadra. Anche perché non ho mai pensato al rischio retrocessione perché questo gruppo ha e aveva doti troppo grandi per un risultato simile. - continua Taibi – Il mercato invernale ci ha dato una grossa mano, alcune volte sento parlare di una Reggina con troppi giocatori in prestito, ma non ne capisco il motivo. Questa società ha un’ossatura importante”.