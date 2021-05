Salernitana a un passo dalla Serie A: Anderson dal dischetto sblocca la gara. E il Monza è sotto

La Salernitana poco dopo l'ora di gioco sblocca la gara dell'Adriatico e mette le mani sulla Serie A. Traversone di Jaroszynski per la testa di Djuric che spizza a favore di Anderson che calcia in porta. Il pallone viene murato da Guth con la mano con l'arbitro che concede il rigore alla squadra campana. Dal dischetto lo stesso brasiliano spiazza Fiorillo e porta il risultato sull'1-0. Così la Salernitana sarebbe promossa direttamente in Serie A. Nello stesso momento il Brescia passa in vantaggio a Monza con una zampata di Ayé.