Salernitana, Castori: "Siamo a un punto dalla promozione diretta. Vogliamo regalarci un sogno"

Vittoria all'ultimo respiro per la Salernitana, che batte in rimonta per 2-1 il Venezia in pieno recupero e continua a sognare. Al termine della rocambolesca gara è intervenuto in sala stampa il tecnico dei granata Fabrizio Castori che si è complimentato coi suoi uomini e chiamato l'intera piazza a credere nella promozione. Queste le sue parole raccolte da TuttoSalernitana.com: "Come ho sempre detto, questo è un campionato difficile ed equilibrato. Oggi il Venezia ha cominciato la partita meglio di noi. Nella seconda parte, però, ci abbiamo provato e abbiamo creato tanto: la porta sembrava stregata. Abbiamo portato a casa una vittoria sofferta, di carattere e questo è quello che contraddistingue questa squadra che non si arrende mai e sa sempre quello che vuole. Mancano quattro partite alla fine e siamo a un solo punto dalla promozione diretta. Vogliamo provarci. Per i play-off, invece, siamo messi bene. Ci fa piacere aver riportato entusiasmo, senso di appartenenza nei tifosi. E soprattutto sono contento che questa squadra venga seguita con affetto da tutti: difendere i colori della città è per noi un motivo di orgoglio, vogliamo regalarci (regalarvi) un sogno. Non abbiamo mai abbassato il livello di convinzione e non siamo mai caduti in quell'atteggiamento lamentoso: dopo il recupero abbiamo trasformato quella che poteva essere la partita-beffa, in qualcosa di straordinario. Tutte le vittorie sono belle, ma quello che più conta è crederci fino all'ultimo. Alla partita con il Monza ci penserò quando andrò a casa. Campionato fermo? Stiamo attraversando un ottimo momento sia sotto l'aspetto mentale, che fisico. Se si dovesse fermare tutto sarebbe per noi un danno, ma comunque anche in quel caso studieremo qualcosa. La Salernitana è una e basta: può giocare in un modo, in un altro, l'importante è portare a casa il risultato. Castorizzati vuol dire crederci sempre, fino all'ultimo: quella di oggi è una delle tante partite che abbiamo saputo raddrizzare, ma ormai questa squadra ha nel suo dna la voglia di vincere".