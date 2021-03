Salernitana, Castori: "Sprecata una grande occasione, abbiamo sbagliato"

Pareggio amaro, quello ottenuto tra le mura amiche dalla Salernitana contro un Cosenza in inferiorità numerica per un tempo intero. I granata sciupano una ghiotta chance di avvicinarsi al primo posto, come si rammarica anche il tecnico Castori a fine gara. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TuttoSalernitana.com: "Abbiamo fatto male e questo è sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo giocato la partita come l'avevamo preparata. E soprattutto abbiamo perso una grande occasione. Eravamo poco concentrati e questo non ci ha permesso di ottimizzare al meglio le nostre energie. Siamo partiti bene: corti, aggressivi e con il ritmo giusto, poi abbiamo lasciato la partita in mano loro. Abbiamo sbagliato, bisogna prenderne atto. Non bisogna però allargare il discorso alle partite passate (casalinghe), perché con la Spal e con il Chievo si poteva vincere. Nel secondo tempo, dopo l'espulsione, ho messo in campo tanti calciatori offensivi proprio per cercare di cambiare l'inerzia del match. E addirittura abbiamo rischiato la beffa, di perderla. Abbiamo preso, comunque, un punto che ci porta al secondo posto.

Sono arrabbiato e molto deluso, ma le difficoltà che abbiamo noi le hanno anche le altre squadre: guardate i risultati del pomeriggio. Poi con tutto il male di questo punto siamo ancora lì in alto. La solidità difensiva deve essere una risorsa perché dà serenità all'intero gruppo. Questo è un aspetto positivo, che speriamo di mantenere ancora per parecchio tempo. Non so perché non abbiamo giocato come l'avevamo preparata: stasera rivedrò la partita a casa con più calma. Il presidente è venuto nello spogliatoio e non era soddisfatto della prestazione e del risultato. Dovevamo aprire il gioco sulle fasce e servire gli attaccanti dal fondo del campo. Non come abbiamo fatto, ovvero lanciare il pallone direttamente dalla difesa. Giocare sempre ormai è diventata un'abitudine. Aya non credo riesca a recuperare per martedì. Ora dobbiamo buttarci alle spalle questa partita e pensare alla prossima".