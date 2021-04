Salernitana-Monza è già un casinò: stop per 5 giocatori brianzoli

"Salernitana-Monza è già un casinò!", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport. Alla vigilia di una sfida che può incidere sulla volata per la A diretta ci si è messo anche il comportamento di alcuni tesserati del Monza che dopo l'allenamento di lunedì pomeriggio hanno fatto un'incursione a Lugano per giocare al casinò. Nulla di male, se non fossimo in tempi di pandemia e i protocolli sanitari e sportivi non prevedessero poi una quarantena obbligatoria di almeno cinque giorni per chi dovesse recarsi all’estero senza giustificazioni alternative legate al lavoro oppure ad eventi sportivi internazionali per i quali è previsto un apposito “corridoio”. Altrimenti bisogna attenersi all’Ordinanza dello scorso 2 aprile del Ministero della Salute che ha prorogato a fine mese le limitazioni disposte che stabiliscono, appunto, una quarantena di 5 giorni all’ingresso in Italia per chi proviene dalla Svizzera.

Stop per 5 elementi - Il blitz in Svizzera ha fatto scattare lo stop per 5 elementi, di cui ancora non sono stati resi noti i nomi, fermati dall'ATS Brianza di Monza fino al prossimo 6 maggio. I cinque sanzionati dovranno saltare non solo la gara con la Salernitana ma anche quella in casa con il Lecce.