Salernitana, paura ad Ascoli: Dziczek via in ambulanza, crisi epilettica

Scene bruttissime questo pomeriggio allo stadio Del Duca di Ascoli, dove la formazione locale stava giocando contro la Salernitana. Improvvisamente il centrocampista Patrick Dziczek si è accasciato al suolo privo di conoscenza, un'immagine tremenda che ha riportato alla mente quanto accaduto in passato in altri campi e con esiti drammatici. I calciatori, resisi conto della gravità della situazione, hanno richiamato l'attenzione del direttore di gara e bisogna sottolineare la rapidità con cui l'ambulanza è entrata sul terreno di gioco munita di un defibrillatore che, per fortuna, non è stato necessario. Dopo 10 minuti tra lacrime e paura il giocatore ha ripreso conoscenza, ma è stato trasportato in ospedale laddove resterà per ulteriori accertamenti. Dopo un breve confronto con allenatori e capitani, la terna ha deciso di riprendere il gioco. E' il secondo episodio grave per il nazionale polacco, la diagnosi è di crisi epilettica. Fino alla settimana scorsa ogni indagine neurologica e cardiologica aveva dato esito negativo, è chiaro che ora si ripartirà in modo ancora più scrupoloso.