Ufficiale Salernitana, risolto anticipatamente il prestito di Velthuis. Torna allo Sparta Rotterdam

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Salernitana "comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Sparta Rotterdam per la risoluzione anticipata del prestito del difensore classe 2002 Tijs Velthuis.

Il club ringrazia il calciatore per la professionalità e l’impegno mostrati in questi mesi in granata augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

Il giocatore era arrivato in Campania solo la scorsa estate, ma non ha trovato spazio tra le fila granata. Il giocatore ha raccolto 10 presenze, divise tra Coppa Italia e campionato, scendendo però in campo solo per una manciata di minuti.