Ufficiale Il Sassuolo si rinforza in difesa. Dallo Sparta Rotterdam arriva Velthuis: i dettagli

Si è appena congedato dalla Salernitana, ma Tijs Velthuis proseguirà la sua avventura in Italia perché, attraverso la nota che di seguito riportiamo integralmente, il Sassuolo ha comunicato "di aver acquisito dallo Sparta Rotterdam, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore del difensore classe 2002.

Nato a Oldenzaal, nei Paesi Bassi il 12 gennaio 2002, Tijs inizia a giocare nei settori giovanili del Quick ’20 e del Twente prima di passare all’AZ Alkmaar. In maglia biancorossa viene aggregato con la seconda squadra collezionando 61 presenze e un gol in Eerste Divisie. Nell’estate del 2022 viene ceduto in prestito al NAC Breda, e giocando sempre di Eerste Divisie, scende in campo 29 volte segnando un gol contro l’Helmond Sport.

Nella stagione 2023/2024, Velthuis fa il suo esordio in Eredivisie con la maglia dello Sparta Rotterdam, club che lo preleva a titolo definitivo dall’AZ Alkmaar: qui scende in campo 27 volte tra campionato e coppa, chiudendo il campionato in ottava posizione. Il 7 agosto 2024, il difensore olandese, viene ceduto in prestito alla Salernitana, con i granata colleziona 10 presenze tra Serie B e Coppa Italia prima di passare in neroverde.

Tra il 2018 e il 2019, Velthuis ha indossato anche la maglia della nazionale olandese collezionando 4 presenze in Under-17 e un’apparizione in Under-18.

Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Tijs!".