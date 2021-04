Salernitana, senti l'ex Lopez: "In granata ho dato il 100%, ma ognuno ha le sue preferenze"

"Salerno sta vivendo un bel momento, sono il primo tifoso della Salernitana e sono sempre in contatto con i calciatori. Vedo tutte le partite. Se restavo potevo dare una mano, ma il legame con la piazza non è cambiato. Auguro il meglio a tutti perché lo meritano. Il calendario granata è il più difficile, sembra manchino tante partite ma sono poche. Il Lecce ha la seconda rosa più forte del campionato, secondo me puntano alla promozione diretta. Tutto è possibile, ma credo che tenersi stretto il terzo posto non è da poco perché il match di ritorno si disputerebbe sempre in casa": così, ai microfoni di tuttosalernitana.com, l'ex difensore della Salernitana (ora alla Triestina) Walter Lopez.

Nessuna polemica, però: "Hanno fatto delle scelte e il calcio è così. Sono tranquillo perché ho dato il 100%, poi ognuno ha le sue preferenze. Ci ho messo la faccia, quando andava tutto bene e quando le cose prendevano una strada diversa. Prima di andare via ho detto quello che pensavo a chi di dovere, ci siamo lasciati bene e ora Salerno deve pensare soltanto al finale di campionato".

E conclude con una nota sul ritiro che lo aveva visto protagonista: "Dal primo giorno abbiamo capito che c'era un allenatore diverso dal precedente, che ha una mentalità che si riconosce subito. Gli esperti hanno lavorato per i più giovani, il gioco della Salernitana è chiaro: si prende pochi gol, è difficile segnare a Belec e davanti non si perdona. Alla fine eravamo terzi anche dopo il girone d'andata, vuol dire che la squadra ha sempre lavorato bene. Non mi va di fare paragoni tra Castori e Ventura, hanno due belle carriere alle spalle: c'è chi fraseggia, chi verticalizza. Il giudizio sarà frutto del piazzamento finale. Però tutti e due mi hanno dato qualcosa di importante e me le tengo strette".