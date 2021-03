Salernitana-Spal 0-0, le pagelle: Berisha da rigore, Adamonis strepitoso

vedi letture

Pagelle di Salernitana-Spal 0-0

Salernitana

Adamonis 7 – Sempre sicuro negli interventi, salva il risultato a più riprese. Bravo su Asencio e Paloschi in chiusura di primo tempo, straordinario sull’incornata di Segre nella ripresa.

Aya 6,5 – Nel primo tempo sfiora il vantaggio con una bella girata in area. Dietro lascia passare poco o nulla, dimostrandosi una garanzia.

Gyombér 7 – Semplicemente insormontabile, lo slovacco è il vero leader della retroguardia. Domina sui palloni aerei e sempre perfetto nella scelta di tempo.

Veseli 5,5 – A volte in sofferenza sulle incursioni di Segre e Sernicola, l'albanese continua a non convincere appieno.

Casasola 6,5 – Nella prima frazione prova due volte la conclusione senza successo, mentre fatica a servire traversoni validi. Non commette errori in copertura.

Coulibaly 6,5 – Solito dinamismo e cattiveria agonistica per il senegalese, che talvolta difetta in precisione con la palla al piede. Dal 72' Anderson 6,5 - Entra e si procura il rigore poi sciupato dal capitano.

Di Tacchio 5,5 – Gara sporca per il capitano, impegnato più in interdizione che in costruzione. Recupera tanti palloni, ma ha il demerito di sprecare dal dischetto l'occasione del vantaggio.

Kiyine 5 – Va a folate, come ormai ci ha abituato. Gara complessivamente opaca, condita da leggerezze evitabili. Dal 46’ Capezzi 6 - Buon ingresso del centrocampista granata, che dà vivacità alla manovra.

Jaroszynski 6 - Gara attenta e ordinata del polacco, che non strafà. Comunque tiene botta e si propone spesso anche oltre la metà campo. Dal 72' Durmisi 6 - Orchestra un paio di ripartenze interessanti e serve un buon pallone a Cicerelli nel finale.

Tutino 5,5 - Lanciato tante volte in profondità dai compagni, non riesce mai ad incidere. Nel secondo tempo calcia tra le braccia di Berisha concludendo male una buona ripartenza. Polveri bagnate per l'attaccante napoletano. Dall'86' Cicerelli sv

Djuric 5 - Prestazione incolore per il gigante bosniaco, che non riesce a catalizzare, come suo solito, i palloni offensivi. Dal 72' Gondo 6 - Manda in porta Anderson in occasione del rigore e offre un paio di ripartenze incontenibili.

Spal

Berisha 5,5 - Respinge i tentativi granata, ma è protagonista negativo del rigore, quando atterra Anderson in uscita.

Okoli 6,5 - Il migliore della difesa, concede pochissimo agli avanti granata.



Vicari 6 - Prova senza sbavature, fronteggia senza grosse difficoltà Djuric nonostante il mismatch fisico.

Ranieri 6 - Inizia alla grande, concedendo pochissimo, mentre cala nel finale, quando le squadre si allungano e soffre la velocità dei contropiedisti granata. Dal 90' Tomovic sv

Sernicola 5,5 - Tra i più attivi dei biancazzurri, ma difetta tanto in precisione. Corre, si inserisce ma sbaglia tanti passaggi. Nel finale tocca il pallone col braccio in area, ma Irrati non concede il secondo penalty.

Segre 6 - Il più pimpante del centrocampo, anche se lontano dello smalto migliore. Sfiora il vantaggio con una bella incornata in piena area respinta da Adamonis.

Esposito 5 - Giocate scolastiche e poche intuizioni per il regista biancazzurro, che non vive la sua migliore serata.

Valoti 5,5 - Si accende a sprazzi, alternando buone giocate per i compagni a momenti in cui si eclissa. Dall'86' Murgia sv

Sala 5,5 - Spinge poco, anche se ha il merito di regalare a Paloschi una grande chance a fine primo tempo. Dal suo lato Casasola gli crea non pochi grattacapi. Dall'81' Dickmann sv

Asencio 6 - Prova di grande sacrificio del centravanti di Marino, che ripulisce tantissimi palloni per i compagni, guadagna punizioni importanti, duetta coi compagni e fa salire la squadra.

Paloschi 5,5 - Gyomber gli mette la museruola, ma ha sul piede a fine primo tempo il pallone del potenziale vantaggio, sciupato malamente. Dall'86' Di Francesco sv