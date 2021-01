Salernitana, Tutino cambia agente: interrotto lo storico rapporto con Pisacane

Stagione tutto sommato positiva per Gennaro Tutino con la maglia della Salernitana. Pur in un sistema di gioco equilibrato ma che predilige la fase difensiva a quella offensiva, l'attaccante granata ha realizzato 7 reti in gare ufficiali mantenendo costantemente una media al di sopra della sufficienza. Dal punto di vista contrattuale, l'ex Cosenza è vincolato alla Salernitana con la formula del prestito e con la possibilità di essere un calciatore granata a tutti gli effetti e a titolo definitivo in presenza di due condizioni: la promozione in serie A o il riscatto a fine stagione per una cifra di 5 milioni di euro. Naturalmente non mancano altri club, anche esteri, che lo stanno seguendo con attenzione e che dovranno eventualmente trattare con il nuovo procuratore. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana, infatti, non sarà più Vincenzo Pisacane a curare gli interessi dell'attaccante napoletano che, a breve, scioglierà le riserve individuando il sostituto.