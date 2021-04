Salernitana-Venezia, le formazioni ufficiali: attacco leggero per Castori, tridente per Zanetti

Attacco leggero per Castori che schiera ancora Cicerelli al fianco di Tutino in avanti. In mezzo Kiyine sarà libero di inserirsi alle spalle delle due punte con Casasola e Kupisz esterni a tutta fascia. In difesa c'è Bogdan. Il Venezia risponde col tridente che vede Di Mariano e Johnsen al fianco del bomber Forte. In difesa Ricci a sinistra. Queste le formazioni ufficiali della gara valida per la 34^ giornata di Serie B in programma alle 14:00:

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan; Casasola, Kiyine, Di Tacchio, Schiavone, Kupisz; Cicerelli, Tutino. Allenatore: Castori

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Ricci; Crnigoj, Fiordilino, Maleh; Johnsen, Forte, Di Mariano. Allenatore: Zanetti