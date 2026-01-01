Sampdoria, Cherubini: "Punto importante che ci avvicina al nostro obiettivo"

Luigi Cherubini, attaccante della Sampdoria, ha commentato ai canali ufficiali del club il pareggio contro il Cesena: "Siamo soddisfatti soprattutto per la compattezza mostrata per tutta la partita. È un punto importante che ci avvicina al nostro obiettivo e siamo convinti di poterlo raggiungere già nella prossima gara in casa".

Sulla prestazione della squadra: "Sappiamo quali sono le nostre qualità e oggi, più che in altre occasioni, siamo riusciti a metterle in evidenza. Siamo contenti perché, pur soffrendo nel finale, non abbiamo subito gol e questo ci dà grande consapevolezza".

Infine, sul fattore campo: "Giocare davanti ai nostri tifosi è un vantaggio enorme. Cercheremo di sfruttarlo al massimo e daremo tutto per raggiungere il nostro obiettivo".