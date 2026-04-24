Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sampdoria, si dimette Mandfredi: “Missione compiuta, ora un club risanato”

Sampdoria, si dimette Mandfredi: “Missione compiuta, ora un club risanato”TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 19:43Serie B
Luca Bargellini

A pochi minuti dal comunicato ufficiale con il quale la Sampdoria ha annunciato le dimissioni del presidente Matteo Mandfredi, quest'ultimo ha voluto salutare la piazza blucerchiata con una lettera aperta:

"Ho Salvato la Sampdoria a 12 giorni dal fallimento. Quando il 30 Maggio 2023 ho deciso di intervenire per salvare la Sampdoria, sapevo di assumermi una responsabilità enorme. Non si trattava soltanto di preservare una società sportiva: si trattava di custodire un marchio storico del calcio italiano ed europeo, una comunità, una cultura, un'identità che appartiene ai sampdoriani e, insieme, al patrimonio dello sport internazionale. Oggi, a distanza di quasi tre anni, quella missione può dirsi compiuta. Ho rassegnato oggi le mie dimissioni perché ritengo che il lavoro per cui sono arrivato sia stato portato a termine. La Sampdoria che consegno è una società risanata, equilibrata, dotata di strutture moderne, e di fondamenta solide su cui costruire. Ne sono profondamente orgoglioso. Quando sono arrivato, il Club rischiava concretamente di scomparire; oggi è una realtà finanziariamente stabile, con un nuovo quartier generale, un centro sportivo rinnovato un percorso avviato per la riqualificazione dello stadio insieme alla città. Sarei disonesto se non dicessi che porto con me un rammarico: quello per i risultati sportivi, che non sono stati all'altezza delle aspettative dei tifosi, della storia di questo Club e del lavoro svolto fuori dal campo.

È una responsabilità che ho sempre rivendicato pubblicamente, senza cercare alibi. Ma sono altrettanto certo che, sulle basi oggi disponibili, i risultati arriveranno presto: esistono finalmente le condizioni perché ciò accada. Lascio con la consapevolezza di aver rappresentato uno dei Club più amati, una maglia definita la più bella del mondo, una tifoseria che conosce come poche altre il vero valore di questi colori. Ringrazio i dipendenti, i collaboratori, i calciatori e gli allenatori che hanno condiviso con me questi anni; ringrazio i partner istituzionali e commerciali che hanno creduto nel progetto; ringrazio i tifosi, la cui passione - anche quando si è espressa nella forma della contestazione - mi ha ricordato ogni giorno il livello a cui la Sampdoria deve tornare. Un ringraziamento particolare va a Joseph Tey, che ha creduto in questo progetto e nella Sampdoria con visione, generosità e un impegno concreto. Infine ringrazio la mia famiglia che non era Sampdoriana ma si ora legata per sempre a un filo... Essere stato Presidente di U.C. Sampdoria è stato un grande onore. Forza Sampdoria".

Articoli correlati
Clamoroso in casa Sampdoria, si è dimesso il presidente Matteo Manfredi Clamoroso in casa Sampdoria, si è dimesso il presidente Matteo Manfredi
Sampdoria, è stallo fra Manfredi e Tey. Ma l'investitore vuole chiudere entro il... Sampdoria, è stallo fra Manfredi e Tey. Ma l'investitore vuole chiudere entro il 16 giugno
Sampdoria, fra Manfredi e Tey. Albisetti: "Ecco le prospettive per il futuro. Sarà... Sampdoria, fra Manfredi e Tey. Albisetti: "Ecco le prospettive per il futuro. Sarà l'anno zero"
Altre notizie Serie B
Monza-Modena 1-0, le pagelle: Birindelli decisivo, bene Thiam e Pezzolato Monza-Modena 1-0, le pagelle: Birindelli decisivo, bene Thiam e Pezzolato
Serie B, 36ª giornata: un super gol di Birindelli regala la vittori al Monza sul... Serie B, 36ª giornata: un super gol di Birindelli regala la vittori al Monza sul Modena
Da Monza-Modena a Cesena-Sampdoria, i convocati per la 36ª giornata di Serie B Live TMWDa Monza-Modena a Cesena-Sampdoria, i convocati per la 36ª giornata di Serie B
"Guarisci presto Joanthan Klinsmann!". Lo striscione dello Stoccarda per il portiere... "Guarisci presto Joanthan Klinsmann!". Lo striscione dello Stoccarda per il portiere del Cesena
Da Monza-Modena a Cesena-Samp, le formazioni ufficiali della 36ª giornata di Serie... Live TMWDa Monza-Modena a Cesena-Samp, le formazioni ufficiali della 36ª giornata di Serie B
Serie B, 36ª giornata: Monza-Modena 1-0. Al 45' decide il super gol di Birindelli... Serie B, 36ª giornata: Monza-Modena 1-0. Al 45' decide il super gol di Birindelli
Sampdoria, si dimette Mandfredi: “Missione compiuta, ora un club risanato” Sampdoria, si dimette Mandfredi: “Missione compiuta, ora un club risanato”
Clamoroso in casa Sampdoria, si è dimesso il presidente Matteo Manfredi UfficialeClamoroso in casa Sampdoria, si è dimesso il presidente Matteo Manfredi
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa per tutti. Spalletti ha creato la sua Juve, adesso sta alla società regalargli i giocatori di cui ha bisogno. Gasp-Roma: il tecnico si gioca tutto
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 34ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Milan-Como a Perth convince la FIFA: in arrivo protocollo per consentire le partite all'estero
Immagine top news n.2 Ranieri: "Io via per una scelta unilaterale della Roma"
Immagine top news n.3 Atalanta, Palladino e il rinnovo: primo incontro fatto. Discorso rimandato a fine stagione
Immagine top news n.4 Roma, Gasperini e l'addio a Ranieri: "Io non ho fatto nulla, non mi mettete sullo stesso piano”
Immagine top news n.5 La Roma al primo posto e la piena fiducia in Gasp. Duro comunicato per l'addio di Ranieri
Immagine top news n.6 L'atto V di Ranieri alla Roma finisce nel modo peggiore: come sono andati i suoi 10 mesi da dirigente
Immagine top news n.7 Roma-Ranieri, è finita. Il comunicato: "Il club verrà sempre al primo posto. Fiducia in Gasperini"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
Immagine news podcast n.3 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.2 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Ranieri, non sarei sorpreso se tornasse in panchina"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'indiscrezione di Pellegatti: "Goretzka è sempre più vicino al Milan, ieri me l'hanno confermato"
Immagine news Serie A n.2 Under 16 ko contro la Danimarca. Pasqual: "Passo avanti nella crescita dei ragazzi"
Immagine news Serie A n.3 McTominay prima spreca, poi si fa perdonare: Napoli avanti al 3', scozzese in doppia cifra
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Conte approva Alisson Santos: "Ragazzo serio e umile, ha caratteristiche importanti"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Lobotka: "Anguissa e McTominay? Entrambi straordinari, non cambia niente"
Immagine news Serie A n.6 Cremonese, Terracciano: "Vogliamo provare a giocarcela, non possiamo aspettarli"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 36ª giornata: un super gol di Birindelli regala la vittori al Monza sul Modena
Immagine news Serie B n.2 Da Monza-Modena a Cesena-Sampdoria, i convocati per la 36ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 "Guarisci presto Joanthan Klinsmann!". Lo striscione dello Stoccarda per il portiere del Cesena
Immagine news Serie B n.4 Da Monza-Modena a Cesena-Samp, le formazioni ufficiali della 36ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 36ª giornata: Monza-Modena 1-0. Al 45' decide il super gol di Birindelli
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, si dimette Mandfredi: “Missione compiuta, ora un club risanato”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, 90' per la Serie B. Tomei: "Dobbiamo isolarci da tutto. Otteniamo il massimo, poi..."
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gallo pensa già al futuro: "Sensazioni positive. Lo sono state fin dall'inizio"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini: "Citerò FIGC e FIP, risarcimento da 100 milioni di euro"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Floro Flores non molla nulla: "Non voglio perdere neanche con i miei figli"
Immagine news Serie C n.5 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.6 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna-Roma
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter-Como
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Bayern prova a insidiare le plurivincitrici: nel weekend al via le semifinali di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.2 Pinones-Arce: "Felice di proseguire con la Fiorentina. Siamo all'inizio di un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.3 Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al triplete
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?