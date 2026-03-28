Sampdoria, tegola per Lombardo: lesione al flessore per Pafundi. Ecco le gare che salterà

Attilio Lombardo e la Sampdoria dovranno fare a meno del centrocampista offensivo Simone Pafundi per le prossime gare di campionato. Il classe 2006 infatti ha riportato la lesione al flessore della coscia sinistra nel corso del ritiro con la nazionale italiana Under 20 e ha fatto ritorno a Genova per le cure del caso.

Per il fantasista il finale di stagione appare a rischio visto che per un infortunio di questa entità i tempi di recupero sono fissati in 3-4 settimane. Lombardo dunque non potrà contare sicuramente sul calciatore di proprietà dell'Udinese per le sfide contro Empoli, Pescara e Monza: le prime due sono fra l'altro delicati scontri diretti per la salvezza. Lo staff medico proverà invece a rimettere a disposizione Pafundi per la sfida del 25 aprile contro il Cesena.