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Samp, punti salvezza in palio. Il Secolo XIX: "Lombardo pensa al Sudtirol"

Samp, punti salvezza in palio. Il Secolo XIX: "Lombardo pensa al Sudtirol"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 07:33Rassegna stampa
Laerte Salvini

Il sergente Attilio Lombardo non stacca la spina. Il Secolo XIX racconta di una Sampdoria rientrata a Bogliasco a notte fonda dopo lo 0-0 di Cesena, ma già al lavoro al Mugnaini nella tarda mattinata. L'obiettivo è il Sudtirol, penultima di campionato e tappa cruciale nella corsa salvezza: venerdì 1° maggio non si possono sbagliare i conti. Chi ha giocato meno si è allenato sul terreno di gioco, scarico per tutti gli altri. Ancora a parte Pierini e Coda, le cui condizioni saranno da valutare nelle prossime ore con indicazioni più precise attese già domani.

Pafundi appare ancora indietro e potrebbe non rientrare più in questa stagione. Buone notizie invece da Conti, recuperato pienamente dall'affaticamento alla coscia: a Cesena è subentrato e la scelta di Lombardo di schierare Abildgaard al suo posto è stata puramente tecnica. Da capire se la mossa si ripeterà anche contro gli altoatesini. La Sampdoria sa che ogni punto vale oro e il comandante blucerchiato lo sa meglio di tutti: nessuno può permettersi di abbassare la guardia.

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