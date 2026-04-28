Sampdoria, buone notizie per Lombardo: Pierini e Pafundi parzialmente in gruppo
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La Sampdoria si avvicina alla sfida con il Südtirol, in programma venerdì al “Ferraris” (ore 15.00). Sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco, Attilio Lombardo e staff hanno diretto una seduta mattutina a base di attivazione atletica, torelli, situazioni tattiche e partitella ad alta intensità. Parzialmente in gruppo anche Nicholas Pierini e Simone Pafundi. Differenziato sul campo per Massimo Coda. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti. Domani, mercoledì, si replica: nuovo mattutino in agenda.
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