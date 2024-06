Ufficiale Sassuolo, Angelo Carbone nominato Responsabile del Settore Giovanile neroverde

vedi letture

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che Sassuolo annuncia Angelo Carbone nell'organigramma neroverde, in qualità di nuovo Responsabile del Settore Giovanile emiliano; "classe ‘68, nato a Bari, Carbone ha una lunghissima esperienza come calciatore indossando le maglie di Bari, Milan, Napoli, Fiorentina, Piacenza, Reggiana, Atalanta, Pistoiese, Ternana e Pro Patria. Con la maglia del Milan ha vinto una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale nel 1990, uno Scudetto e una Champions League nel 1994.

Nella stagione 2006-2007 ha iniziato la carriera da dirigente nel ruolo di Direttore Sportivo della Pro Patria.

Nel 2009 è tornato al Milan all’interno del team scouting del club. Dal 2011 ha iniziato a seguire le attività del vivaio rossonero con l’incarico di Coordinatore dell’Attività di Base.

Da luglio 2019 a luglio 2023 è stato Responsabile del Settore Giovanile del Milan".

“Sono felice di iniziare questa nuova esperienza nel settore giovanile del Sassuolo. Ringrazio la Società per avermi concesso questa grande opportunità, non vedo l’ora di iniziare e di mettermi al servizio del Club e dei ragazzi. Sono motivato e carico nel cercare di ottenere il massimo e portare avanti l’importante lavoro svolto fin qui dal settore giovanile neroverde", le sue prime parole in qualità di neo dirigente.