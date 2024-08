Ufficiale Sassuolo, finisce l'avventura di Tressoldi in Italia: c'è la firma col San Paolo

L’avventura italiana di Ruan Tressoldi, iniziata nel 2021/22 è giunta alla fine. Il centrale difensivo ha infatti salutato il club neoroverde, con cui ha collezionato 64 presenze senza riuscire a mettere in luce le sue doti, e finendo spesso e volentieri al centro delle critiche specialmente nella scorsa stagione conclusa con la retrocessione in Serie B, firmando con il San Paolo in Brasile. Di seguito il comunicato del club emiliano sul classe '99:

"L'U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ceduto, con la formula del prestito con opzione e obbligo di acquisto a determinate condizioni, il calciatore Ruan TRESSOLDI (’99, difensore) al San Paolo FC.

La società ringrazia Ruan augurandogli le migliori fortune umane e professionali".