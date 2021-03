Segnare nella stessa stagione con le maglie di Pisa e Livorno? Si può: Marsura insegna

vedi letture

"E’ la prima volta che un calciatore segna nella stessa stagione una rete col Livorno e una col Pisa, ma non sono il primo a essere passato dal Livorno al Pisa. L’anno scorso in amaranto sono stato molto bene e penso di aver disputato un buon campionato, ma le cose non sono andate bene. Quest’anno ci sono stati mille problemi societari, ho messo in mora la società e non mi sono lasciato bene. Accettando Pisa, però, non ho certo voluto fare uno sgarbo ai livornesi": così, dalle colonne del Corriere dello Sport, l'attaccante del Pisa Davide Marsura.

Destinato a entrare nella storia. O meglio, già nella storia: una rete - quella segnata alla SPAL - che è quindi valsa più dei tre semplici punti.