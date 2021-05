Serie B, 1° turno playoff: dopo il 1° tempo supplementare Chievo in vantaggio sul Venezia

Al via i playoff di Serie B, aperti nel pomeriggio dal 1° turno preliminare, che ha visto il Cittadella battere il Brescia e conquistare quindi la semifinale.

Alle 21:00, sempre in gara secca, si è giocata Venezia-ChievoVerona: 1-1 il finale dopo i 90', sono quindi scattati i supplementari, di cui è da poco terminato il primo tempo. Clivensi ora in vantaggio, grazie a un altro rigore stavolta realizzato da Mogos: ricordiamo che la truppa gialloblù, per poter staccare il pass per la semifinale è obbligata a vincere, causa peggior piazzamento in classifica.

Di seguito il programma playoff completo:

GIA' GIOCATE

Cittadella-Brescia 1-0 (40' Proia)

ORA IN CAMPO (parziale)

Venezia-ChievoVerona 1-2 (10' [rig.] Garritano, 60' [aut.] Bertagnoli, 104' [aut.] Mogoș)

SEMIFINALI

Andata - lunedì 17 maggio 2021

Ore 18.30: Cittadella – Monza

Ore 20.45: Vincente Venezia/ChievoVerona – Lecce

Ritorno - giovedì 20 maggio 2021

Ore 18.30: Lecce – Vincente Venezia/ChievoVerona

Ore 20.45: Monza – Cittadella

FINALE

Andata - domenica 23 maggio 2021, ore 21.15

Ritorno - Giovedì 27 maggio 2021, ore 21.30 (ritorno)*

* Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato