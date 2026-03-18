Serie B, allo Stirpe brilla la 'meglio gioventù' italiana: a segno due classe 2006

È la 'meglio gioventù' a brillare in un piovoso mercoledì sera allo Stirpe di Frosinone. Nel corso della sfida fra i padroni di casa e e il Bari infatti sono andati a segno due classe 2006, entrambi italiani, che nei primi otto minuti di gara hanno fissato il punteggio sull’1-1. Si tratta di Emanuele Rao e Seydou Fini

Il primo è arrivato la scorsa estate dal Napoli, che l’aveva prelevato battendo una folta concorrenza dopo la sparizione della SPAL, ma solo nell’ultimo mese – sotto la gestione di Moreno Longo - ha trovato continuità di rendimento e minutaggio. Quello in apertura di gara è infatti il sesto gol nelle ultime undici gare e fa seguito alla doppietta contro la Reggiana. Prima di questi giorni per Rao erano arrivate le reti contro Cesena, SudTirol ed Empoli. Solo contro gli altoatesini il suo gol non aveva portato punti finora.

Il secondo invece ha bagnato la sua prima gara da titolare, dopo l’arrivo nel mercato di riparazione dal Genoa, con il gol del momentaneo pari dopo una serie di finte ubriacanti in area di rigore. Un gol per non far rimpiangere l’assenza del bomber Ghedjemis, oggi per la prima volta in panchina, ripagare la fiducia di Alvini e magari ritagliarsi uno spazio importante da qui alla fine della stagione dopo aver collezionato in precedenza appena 46’ spalmati su due gare.