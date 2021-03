Serie B, Bajic regala tre punti pesanti all’Ascoli. Pescara battuto in extremis

vedi letture

Una rete di Riad Bajic all’ultimo minuto regala tre punti pesantissimi all’Ascoli nello scontro diretto contro il Pescara. Una sfida che sembrava essersi messa in discesa a fine primo tempo per i bianconeri che però non avevano fatto i conti con un Pescara che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo. Al 36° infatti i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Scognamiglio, fallo da ultimo uomo su Bidaoui, e cinque minuti dopo vanno sotto proprio per la rete del fantasista marchigiano. Sembra il colpo del ko, ma il Pescara reagisce alla grande e a cavallo dei due tempi trova il vantaggio grazie a una doppietta, quasi inedita, di Daniele Dessena. Il vantaggio però dura appena quattro minuti con Dionisi che riagguanta gli avversari sfruttando un assist di Saric. Il pari sembra il risultato più probabile fino all’ultimo minuto quando i due neo entrati Parigini-Bajic costruiscono l’azione che rilancia le speranze dei marchigiani.

Di seguito risultati e marcatori della ventinovesima giornata di Serie B:

Pisa-SPAL 3-0 (43° Marsura, 81° Mazzitelli, 92° Siega)

Entella-Cremonese 0-2 (48° Gaetano, 61° Castagnetti)

Cosenza-Vicenza 1-1 (8' Gliozzi; 51' Valentini)

Venezia-Lecce 2-3 (46° aut. Lucioni, 57é Maleh; 11° Pettinari, 50° e 71° rig. Coda, )

Brescia-Vicenza 1-0 (46° Van de Looi)

ChievoVerona-Frosinone 0-0

Cittadella-Salernitana 0-0

Empoli-Pordenone 1-0 (88° aut. Chrzanowski)

Monza-Reggiana 2-0 (12° Carlos Augusto, 84° Colpani)

Pescara-Ascoli 2-3 (42°, 48° Dessena; 41° Bidaoui, 52° Dionisi, 90° Bajic)