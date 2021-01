Serie B, Cittadella-Cremonese: ambizioni diverse, la stessa voglia di punti

vedi letture

Situazioni di classifica differenti, stessa necessità di fare punti: Cittadella e Cremonese si incontrano al Tombolato per l’ultima partita di questa domenica che chiude il mese di gennaio in Serie B.

Non un buon momento per gli uomini di Venturato che vengono da due sconfitte consecutive, contro Venezia e Chievo, ma che sono completamente dentro la zona playoff con la possibilità di accorciare sul secondo posto.

La Cremonese cerca punti salvezza importanti per dare continuità al pareggio contro la Spal e alla vittoria in casa del Pescara.

Fischio di inizio alle 21, gara che verrà diretta da Maggioni, coadiuvato da Yoshikawa e Nuzzi. Quarto uomo Amabile.

All’andata finì con una netta vittoria del Cittadella per 2-0, reti di Ogunseye e Benedetti.

COME ARRIVA IL CITTADELLA

Rientrano dalla squalifica sia Perticone che Proia hanno scontato la squalifica, tornando ad occupare due posti da titolare. Sulla trequarti ballottaggio tra Gargiulo e Vita, mentre Pavan dovrebbe giocare davanti nel 4-3-1-2 di mister Venturato.

COME ARRIVA LA CREMONESE

Potrebbe essere la partita dell’esordio dal primo minuto per Lorenzo Colombo: il giovane attaccante di proprietà del Milan potrebbe vestire una maglia da titolare relegando Ciofani e il neo arrivato Beaz solamente all’ingresso partita in corso. Ciofani andrebbe così in panchina insieme a Baez. Pecchia dovrebbe continuare con il suo 4-2-3-1.

Out ancora Buonaiuto, Crescenzi, Deli, Fiordaliso e Fornasier.