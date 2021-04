Serie B, colpo salvezza del Cosenza: Ascoli battuto in rimonta per 2-1. Decide Kone

vedi letture

Il Cosenza si presenta al rush finale nel migliore dei modi con una vittoria pesantissima in chiave salvezza come quella contro l’Ascoli di questo pomeriggio. Eppure le cose per la squadra di Occhiuzzi non erano iniziate bene con due cambi forzati nel primo tempo (Corsi per Gerbo e Kone per Petrucci) e lo svantaggio arrivato al 21° a causa del gol del centrale marchigiano Quartanta. Ma a cavallo dei due tempi tutto cambia: prima Tremolada pareggia i conti trasformando un rigore allo scadere, poi è Kone a trovare al 53° il gol che vale tre punti e porta i calabresi a -2 dal Pordenone e dalla salvezza.

La 31^ Giornata di Serie B

Cosenza-Ascoli 2-1 (45° rig. Tremolada, 53° Kone; 21° Quaranta)

Ore 17:00

Frosinone-Reggiana

Pescara Pisa

Ore 19:00

Brescia-Pordenone

ChievoVerona-SPAL

Virtus Entella-Monza

Vicenza-Cittadella

Lecce-Salernitana

Venezia-Reggina

Rinviata causa Covid-19 Cremonese-Empoli