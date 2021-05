Serie B, Cremonese-Pescara: abruzzesi alla gara della verità, dentro o fuori

Una partita da dentro o fuori per il Pescara. La squadra di Grassadonia deve battere la Cremonese se vuole sperare almeno nei playout. Il destino degli abruzzesi, però, dipende anche dai risultati delle altre squadre.Se l’Ascoli o il Pordenone conquistassero più di un punto nelle ultime due partite renderebbero inutili gli eventuali successi del Pescara I grigiorossi non hanno nulla da chiedere a questo campionato: 45 punti, metà classifica, impossibile o quasi agguantare i playoff. Motivazione maggiore, dunque, per il Paescara. I precedenti fra Cremonese e Pescara in campionato sono 27 col Pescara avanti 10 vittorie a 9 e 8 pareggi. Le ultime due partite hanno sorriso ai grigiorossi: 2-0 all'andata a Pescara firmato Ciofani e autorete di Jaroszynski, 1-0 lo scorso anno a luglio allo Zini con gol di Valzania. Calcio d'inizio alle ore 14.00. L'arbitro sarà Meraviglia della sezione di Pistoia.

COME ARRIVA IL CREMONESE - Grigiorossi che recuperano Castagnetti che torna dalla squalifica. I grigiorossi dovrebbero schierarsi con il 4-2-3-1 con sulla trequarti con Gaetano, Valzania e Buonaiuto alle spalle di Ciofani.

COME ARRIVA IL PESCARA - Abruzzesi senza Valdifiori squalificato, out Drudi, Balzano, Memushaj, Dessena e Rigoni. In campo spazio a Machin, Omeonga e Tabanelli al ritorno dopo due mesi e mezzo. Odgaard, Ceter e Capone in avanti.