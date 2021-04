Serie B, Cremonese-Pordenone: Pecchia senza pensieri. Domizzi cerca punti preziosi

vedi letture

Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona andrà in scena, questa sera, Cremonese-Pordenone, gara valida per la 33esima giornata del campionato di Serie BKT. La situazione è relativamente tranquilla per entrambe le squadre: due punti le separano l’una dall’altra (Cremonese a 39 e Pordenone a 37) e la salvezza certa sembra sempre più vicina, soprattutto per i friulani, visti i recenti risultati di Cosenza, Reggiana e Ascoli.

COME ARRIVA LA CREMONESE - La squadra di Pecchia può sorridere: 4 risultati utili nelle ultime cinque gare, di cui tre sono vittorie, compresa l’ultima contro il Cosenza. Prosegue l’inseguimento ai posti più alti, per adesso occupati da Pisa, Reggina, Vicenza e Brescia.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Situazione diversa per i ragazzi di Domizzi: i friulani arrivano da due risultati utili nelle ultime cinque gare, ossia un pareggio e una vittoria, maturata nel corso della scorsa giornata sull’Entella. La zona rossa resterebbe comunque lontana anche in caso di passi falsi. Occhio però al Cosenza, per ora solo a -5. Il divario di punti potrebbe farsi lungo o corto nel giro di poco tempo.